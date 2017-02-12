В США прошли более 200 демонстраций против абортов

Согласно сайту организаторов, в 45 штатах состоялись 225 шествий. Протесты проходили вблизи офисов организации по планированию семьи Planned Parenthood. Число протестующих пока неизвестно.





Организаторы протестов заявляют, что Planned Parenthood проводит до 300 тысяч абортов в год и что на это идет полмиллиарда долларов денег налогоплательщиков.





Участники демонстраций требовали лишить организацию правительственного финансирования. Сторонники организации, которых в США также немало, заявляют, что лишь небольшая часть услуг Planned Parenthood относится к абортам, и требуют сохранить финансирование.