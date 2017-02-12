Дизайнер выпустил линию нижнего белья с посланием Дональду Трампу
12 февраля 2017, 06:35
Дизайнер модного дома Calvin Klein выпустил на подиум моделей в нижнем белье, на котором были написаны лозунги "К чёрту твою стену" и "Нет запрету, нет стене".
По словам модельера, в этом году даже ему, не слишком политически активному человеку, сложно остаться в стороне от происходящего, передает Life.ru.
На проходящей в эти дни Неделе моды в Нью-Йорке американский дизайнер мексиканского происхождения Рауль Солис адресовал недвусмысленное послание президенту США Дональду Трампу.
Как сообщает издание Daily Mail, дизайнер модного дома Calvin Klein выпустил на подиум моделей в нижнем белье, на котором были написаны лозунги "К чёрту твою стену" и "Нет запрету, нет стене".
"Я не слишком политически активен, но в этом сезоне невозможно игнорировать происходящее", — признался Солис.
Фото: социальные сети
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