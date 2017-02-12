Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты

Запуск была произведен в 7:55 по местному времени.

Северная Корея утром в воскресенье, 12 февраля, произвела запуск баллистической ракеты. Пуск произошел в 7:55 по местному времени, сообщает РБК





О типе и характеристиках ракеты информация не поступала.





Южнокорейские военные зафиксировали пуск баллистической ракеты с территории КНДР, сообщает агентство Yonhap ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея. Информацию о пуске северокорейской ракеты подтвердили также в правительстве Японии, передает агентство Kyodo.





Запуск была произведен в 7:55 по местному времени. Ракета ушла в сторону Японского моря, о других характеристиках и результатах запуска информация пока не поступала.





Ранее 19 января агентство со ссылкой на военных сообщило, что Cеверная Корея создала две межконтинентальные баллистические ракеты и может «в ближайшее время» осуществить их запуск. По данным агентства, ракеты размещены на подвижных установках для проведения тестовых запусков. Их длина составляет около 15 метров — меньше, чем у имеющихся на вооружении КНДР 20-метровых KN-08 и 18-метровых KN-14.





В ходе новогоднего обращения к жителем КНДР лидер страны Ким Чен Ын заявил, что разработка собственной межконтинентальной баллистической ракеты находится на завершающей стадии.​



