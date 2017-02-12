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В Берлине 12 февраля пройдут выборы нового президента Германии

12 февраля 2017, 07:15

Президента выберет Федеральное собрание, оно состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны.


Выборы 12-го президента ФРГ пройдут в воскресенье в центре немецкой столицы, сообщает РИА Новости.

Президента выберет Федеральное собрание, оно состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны — всего 1 тысяча 260 человек. Для избрания необходим минимум 631 голос.

Абсолютное большинство в Федеральном собрании данного созыва принадлежит партиям, которые входят в коалиционное федеральное правительство: альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель представляют 539 человек, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) — 384 человека.

Таким образом, есть основания полагать, что экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который выдвинут кандидатом в президенты от правящей коалиции, будет избран президентом в первом туре. Интригой остается только результат, с которым Штайнмайер победит своих конкурентов. До сих пор лучшие результаты на выборах главы государства демонстрировали первый президент ФРГ Теодор Хойсс (с 1949 года в должности, получил на перевыборах в 1954 году 88,2% голосов) и первый президент объединенной Германии Рихард фон Вайцзеккер (на перевыборах в 1989 году получил 86,2% голосов).

Президент ФРГ играет, в основном, представительскую роль, он не имеет политической власти. По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта в том случае, если он противоречит Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.

Фото: РИА Новости

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