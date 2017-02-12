Неманья Максимович прибыл в расположение "Астаны"

Оба футболиста присутствовали на товарищеском матче "Астаны" против боснийского "Железничара", который прошел 11 февраля и завершился вничью - 1:1.

Максимович пропустил первый сбор "Астаны" в Дубае. Серба связывали с переходом в "Валенсию". Позже стало известно, что испанский клуб отказался платить 300 тысяч евро за его переход. Таким образом, Максимович останется в "Астане" до лета, после чего отправится в "Валенсию". C испанским клубом он подписал контракт в начале января.





Что касается Кабананги, то он выступал за сборную ДР Конго на Кубке африканских наций. Форвард "Астаны" сумел дойти до 1/4 финала и стал лучшим бомбардиром турнира.



