Слон атаковал туристку в Таиланде

Девушка хотела погладить слона во время его купания в водоеме.

Девушка пыталась погладить животное во время купания, сообщает Korrespondent.net.





В Таиланде слон атаковал туристку, когда та подошла к животному слишком близко. Девушка хотела погладить слона во время его купания в водоеме.





Слон воспринял ее действия как агрессию и одним ударом бивней отбросил туристку на несколько метров. К счастью для женщины падение закончилось без травм.







