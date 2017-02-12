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Слон атаковал туристку в Таиланде

12 февраля 2017, 07:46

Девушка хотела погладить слона во время его купания в водоеме.


Девушка пыталась погладить животное во время купания, сообщает Korrespondent.net.

В Таиланде слон атаковал туристку, когда та подошла к животному слишком близко. Девушка хотела погладить слона во время его купания в водоеме.

Слон воспринял ее действия как агрессию и одним ударом бивней отбросил туристку на несколько метров. К счастью для женщины падение закончилось без травм.


Фото: скриншот

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