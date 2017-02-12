В пригороде Парижа прошли массовые беспорядки
12 февраля 2017, 07:56
Для разгона беспорядков полиции пришлось использовать слезоточивый газ.
В парижском пригороде Сен-Дени после митинга против полицейского произвола прошли массовые беспорядки, РБК.
Акции протеста начались после появления информации о том, что сотрудники полиции совершили насильственные действия сексуального характера против задержанного мигранта из Африки.
Демонстрация переросла в столкновения с полицией. Протестующие подожгли несколько автомобилей, начали швырять в сторону сотрудников правопорядка мусорные баки и взрывать петарды. Для разгона беспорядков полиции пришлось использовать слезоточивый газ.
Акции протеста прошли также в городе Руан на севере Франции. Участники беспорядков нанесли ущерб зданию жандармерии и повредили несколько автобусных остановок.
Фото: Подробности
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