В Алматы в аварии пострадала семья
12 февраля 2017, 08:07
Предположительно водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Алматы в крупном ДТП пострадали три человека, сообщает Today.kz.
Авария произошла на пересечение проспекта Рыскулова и улица Бокейхана. По словам очевидцев, водитель Nissan Cefiro с большой скоростью двигался в восточном направлении. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался Volkswagen Passat.
От сильного удара второй автомобиль отбросило в кусты. Пострадала семья: муж, жена и ребенок, все трое с различными травмами госпитализированы.
Предположительно водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.
Фото: Today.kz.
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