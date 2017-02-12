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В Алматы в аварии пострадала семья

12 февраля 2017, 08:07

Предположительно водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения.


В Алматы в крупном ДТП пострадали три человека, сообщает Today.kz.

Авария произошла на пересечение проспекта Рыскулова и улица Бокейхана. По словам очевидцев, водитель Nissan Cefiro с большой скоростью двигался в восточном направлении. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался Volkswagen Passat.

От сильного удара второй автомобиль отбросило в кусты. Пострадала семья: муж, жена и ребенок, все трое с различными травмами госпитализированы.

Предположительно водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.






Фото: Today.kz.

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