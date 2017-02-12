В Алматы в аварии пострадала семья

В Алматы в крупном ДТП пострадали три человека, сообщает Today.kz.





Авария произошла на пересечение проспекта Рыскулова и улица Бокейхана. По словам очевидцев, водитель Nissan Cefiro с большой скоростью двигался в восточном направлении. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался Volkswagen Passat.





От сильного удара второй автомобиль отбросило в кусты. Пострадала семья: муж, жена и ребенок, все трое с различными травмами госпитализированы.





Предположительно водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.



















