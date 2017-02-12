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В WhatsApp появилась новая опция защиты аккаунта

12 февраля 2017, 08:33

Если включить 2-шаговую проверку, то программа начнет запрашивать 6-значный PIN-код при любой попытке подтверждения номера телефона.


Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, внедрил новую функцию, которая усиливает защиту учетной записи от несанкционированного доступа, сообщает Hitech.vesti.ru.

Если включить 2-шаговую проверку, то программа начнет запрашивать 6-значный PIN-код при любой попытке подтверждения номера телефона.

Чтобы включить авторизацию в два этапа, нужно зайти в "Настройки" → "Аккаунт" → "Двухшаговая проверка" и нажать "Включить". "При включении данной функции, вы также можете дополнительно ввести адрес своей электронной почты, — сказано в службе поддержки WhatsApp, — С помощью данного адреса электронной почты WhatsApp отправит вам ссылку, чтобы в случае, если вы когда-нибудь забудете шестизначный код доступа, вы смогли отключить двухшаговую проверку и защитить свой аккаунт".

При этом мессенджер не проверяет подлинность почты, поэтому вводить нужно реально существующий адрес. Если пользователь забудет код доступа и не укажет почтовый адрес, то для отключения 2-шаговой проверки он сможет повторно пройти подтверждение в WhatsApp только в течение 7 дней с момента последнего использования приложения.

Двухуровневую авторизацию поддерживают многие крупные сайты, включая Twitter, Facebook, Google и "ВКонтакте". Особенно часто такую систему применяют онлайн-банки для одобрения транзакций с высокой степенью риска. Она позволяет обезопасить аккаунт даже в том случае, если злоумышленник завладел связкой из логина и пароля.

Фото: hitech.vesti.ru

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