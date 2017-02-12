Порошенко заявил о создании нового ракетного вооружения

"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", — написал Порошенко на своей странице в Facebook и опубликовал видео с испытаниями нового вооружения.

Он отметил, что ракета прошла успешные испытания. Во время них экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.





"Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — добавил президент.





В Киеве уже не раз рапортовали о разработке нового ракетного вооружения и его успешных испытаниях. Так, в конце декабря депутат Верховной рады Сергей Пашинский заявил, что Украина "обошла Россию в этом типе оружия". Военные эксперты относятся к подобным заявлением скептическим, отмечая, что украинский ВПК пытается использовать старые советские наработки, а "новейшее оружие", как правило, представляет собой модернизацию старых систем.