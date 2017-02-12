Порошенко заявил о создании нового ракетного вооружения
12 февраля 2017, 08:50
Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет.
Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании новой ракеты украинского производства, предназначенной для поражения наземных целей, передает РИА Новости.
"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", — написал Порошенко на своей странице в Facebook и опубликовал видео с испытаниями нового вооружения.
Он отметил, что ракета прошла успешные испытания. Во время них экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.
"Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — добавил президент.
В Киеве уже не раз рапортовали о разработке нового ракетного вооружения и его успешных испытаниях. Так, в конце декабря депутат Верховной рады Сергей Пашинский заявил, что Украина "обошла Россию в этом типе оружия". Военные эксперты относятся к подобным заявлением скептическим, отмечая, что украинский ВПК пытается использовать старые советские наработки, а "новейшее оружие", как правило, представляет собой модернизацию старых систем.
Фото: AP Photo
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