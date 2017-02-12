В Японии считают пуск ракеты КНДР провокацией против страны и региона

Ранее глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что пуск ракеты в КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и японские власти работают над тем, чтобы Совбез ООН направил "веское сообщение" Пхеньяну после провокационных действий.

Ранее глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что пуск ракеты в КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и японские власти работают над тем, чтобы Совбез ООН направил "веское сообщение" Пхеньяну после провокационных действий.

В настоящее время тип ракеты не известен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа "Мусудан" или малого радиуса действия типа "Нодон".





Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. Генсек подчеркнул, что ущерба от падения ракеты пока не выявлено. В свою очередь, глава минобороны Японии Томоми Инада подчеркнула, что ведомство ведет сбор информации и пристально следит за ситуацией после пуска ракеты КНДР. После пуска ракеты КНДР в Токио прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.