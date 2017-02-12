Продюсер группы "Серебро" Максим Фадеев ответил на комментарии казахстанцев

Продюсер группы "Серебро" Максим Фадеев ответил на критику, которая обрушилась на Ольгу Серябкину, сообщает Zakon.kz.





Он прокомментировал несколько высказываний на своей странице в Instagram





"Знаете,я в своей жизни никогда не видел таких чудовищных пожеланий для девчонки от достойных граждан. Они желают смерти,проклятия,пишут о ненависти, и т.д. Я в таком шоке от такой ненависти и злости и осуждений,что у меня в душе все перевернулось. Я понял как сильно нас ненавидят. Мне писали жуткие сообщения. За что? Девочка ляпнула глупость...сразу извинилась и было очевидно,что она переживает и растеряна. Но нет,всем этого мало! Все хотят распять ее и закидать камнями. В библии помню были слова.: Кто без греха,пусть первый кинет в неё камень. Но я увидел,что без греха каждый второй. Сколько святых и достойных людей. Слава Богу. Я желаю вам и вашей семье мира и тепла. Я делаю вам простого человеческого счастья. Не судите нас, она случайно сказала и тысячу раз раскаялась. Не забивайте нас камнями. Ведь вы тоже не ангелы. Храни вас Аллах", - написал Фадеев.