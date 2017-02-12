Почти 70 человек отравились угарным газом на гонках картов в Бельгии
12 февраля 2017, 10:15
Причиной ЧП стала поломка в системе вентиляции в павильоне, где проходили гонки.
В Бельгии как минимум 67 человек отравились угарным газом в картинг-центре в городе Вавр в центральной части страны, сообщает Вести.ru.
Причиной ЧП стала поломка в системе вентиляции в павильоне, где проходили гонки.
Люди надышались выхлопными газами от гоночных авто, передает РИА Новости со ссылкой на бельгийскую газету Soir. У пяти человек тяжелое отравление, у 12 — отравление средней тяжести, и у 50 человек — легкое , сообщили местные власти.
Пострадавшие были направлены в различные больницы, в том числе в столицу Бельгии — Брюссель.
Фото: Global Look Press
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843807-bdc3acbabf91c42ec85db3408ba699d4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...