Почти 70 человек отравились угарным газом на гонках картов в Бельгии





Люди надышались выхлопными газами от гоночных авто, передает РИА Новости со ссылкой на бельгийскую газету Soir. У пяти человек тяжелое отравление, у 12 — отравление средней тяжести, и у 50 человек — легкое , сообщили местные власти.





Пострадавшие были направлены в различные больницы, в том числе в столицу Бельгии — Брюссель.

Причиной ЧП стала поломка в системе вентиляции в павильоне, где проходили гонки.