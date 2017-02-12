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Почти 70 человек отравились угарным газом на гонках картов в Бельгии

12 февраля 2017, 10:15

Причиной ЧП стала поломка в системе вентиляции в павильоне, где проходили гонки.


В Бельгии как минимум 67 человек отравились угарным газом в картинг-центре в городе Вавр в центральной части страны, сообщает Вести.ru.

Причиной ЧП стала поломка в системе вентиляции в павильоне, где проходили гонки.

Люди надышались выхлопными газами от гоночных авто, передает РИА Новости со ссылкой на бельгийскую газету Soir. У пяти человек тяжелое отравление, у 12 — отравление средней тяжести, и у 50 человек — легкое , сообщили местные власти.

Пострадавшие были направлены в различные больницы, в том числе в столицу Бельгии — Брюссель.

Фото: Global Look Press

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