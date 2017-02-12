Трамп назвал Японию "великим союзником"
12 февраля 2017, 10:35
Никаких других заявлений президент США не сделал, не став также отвечать на вопросы журналистов о запуске КНДР баллистической ракеты.
США будут поддерживать Японию, она является прекрасным союзником. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместного с японским премьер-министром Синдзо Абэ выхода к прессе в элитном поместье Mar-a-Lago во Флориде, сообщает ТАСС.
"Я просто хочу, чтобы все понимали и точно знали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, это великий союзник, на 100%", - сказал глава государства.
Никаких других заявлений Трамп не сделал, не став также отвечать на вопросы журналистов о запуске КНДР баллистической ракеты.
КНДР осуществила запуск со своего западного побережья по направлению к Японскому морю. По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был произведен около 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона в северокорейской провинции Пхёнан-Пукто. По последним данным, ракета пролетела около 500 км.
Фото: AP Photo
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