Определился следующий соперник непобежденного боксера Мадияра Ашкеева

Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев узнал имя следующего соперника, сообщает Vesti.kz.





Им станет американец Шон Кэмерон. Поединок пройдет 15 апреля в американском Коннектикуте.





28-летний Ашкеев провел в профессионалах семь боев, в которых одержал семь побед (три - досрочно). На счету 34-летнего Кэмерона десять побед (пять нокаутом) и два поражения.





Последний раз на ринг Ашкеев выходил в ноябре, когда в шестираундовом бою в Коннектикуте единогласным решением победил американца Маркуса Брэдфорда. Шесть из семи поединков казахстанца в профессионалах прошли в США, а еще один - в российском Екатеринбурге.





В любителях Ашкеев известен по выступлениям за клуб "Астана Арланс". Профессиональную карьеру он начал в декабре 2015 года и постоянно тренируется в городе Окснард, что в штате Калифорния.



