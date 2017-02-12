Определился следующий соперник непобежденного боксера Мадияра Ашкеева
12 февраля 2017, 10:50
Поединок пройдет в США.
Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев узнал имя следующего соперника, сообщает Vesti.kz.
Им станет американец Шон Кэмерон. Поединок пройдет 15 апреля в американском Коннектикуте.
28-летний Ашкеев провел в профессионалах семь боев, в которых одержал семь побед (три - досрочно). На счету 34-летнего Кэмерона десять побед (пять нокаутом) и два поражения.
Последний раз на ринг Ашкеев выходил в ноябре, когда в шестираундовом бою в Коннектикуте единогласным решением победил американца Маркуса Брэдфорда. Шесть из семи поединков казахстанца в профессионалах прошли в США, а еще один - в российском Екатеринбурге.
В любителях Ашкеев известен по выступлениям за клуб "Астана Арланс". Профессиональную карьеру он начал в декабре 2015 года и постоянно тренируется в городе Окснард, что в штате Калифорния.
Фото: Vesti.kz
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