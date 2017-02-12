В аэропорту Алматы отменены несколько рейсов
12 февраля 2017, 11:02
Причиной отмены стали плохие метеоусловия.
В Международном аэропорту Алматы отменены и задержаны несколько рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт воздушной гавани.
Причиной отмены стали плохие метеоусловия.
Отменены следующие рейсы: ТК353 Алматы – Стамбул, ZXA521 Алматы – Балхаш, на прилет – TK352 Стамбул – Алматы, DV704 Астана – Алматы, DV703 Алматы – Астана.
Задерживаются рейсы: на вылет DV739 Алматы – Жезказган, на прилет DV740 Жезказган – Алматы.
Фото: МИА Казинформ
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