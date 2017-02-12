В Кашмире ликвидировали четырех боевиков, погибли три силовика
12 февраля 2017, 11:59
Столкновение началось, когда боевики, укрывавшиеся в одном из домов, открыли огонь по сотрудникам сил безопасности.
Индийские силовики ликвидировали четырех боевиков в штате Джамму и Кашмир, трое сотрудников сил безопасности погибли в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости.
Совместная спецоперация армии и полиции в одном из населенных пунктов округа Кулгам началась в ночь на воскресенье. Населенный пункт был оцеплен, после чего начались поиски боевиков, которые, по данным властей, укрывались на его территории.
Столкновение началось, когда боевики, укрывавшиеся в одном из домов, открыли огонь по сотрудникам сил безопасности.
Спецоперация продолжается, поскольку, по данным силовиков, нескольким боевикам, предположительно, удалось скрыться с места происшествия.
Фото: AP Photo
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