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В Кашмире ликвидировали четырех боевиков, погибли три силовика

12 февраля 2017, 11:59

Столкновение началось, когда боевики, укрывавшиеся в одном из домов, открыли огонь по сотрудникам сил безопасности.


Индийские силовики ликвидировали четырех боевиков в штате Джамму и Кашмир, трое сотрудников сил безопасности погибли в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости.

Совместная спецоперация армии и полиции в одном из населенных пунктов округа Кулгам началась в ночь на воскресенье. Населенный пункт был оцеплен, после чего начались поиски боевиков, которые, по данным властей, укрывались на его территории.

Столкновение началось, когда боевики, укрывавшиеся в одном из домов, открыли огонь по сотрудникам сил безопасности.

Спецоперация продолжается, поскольку, по данным силовиков, нескольким боевикам, предположительно, удалось скрыться с места происшествия.

Фото: AP Photo

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