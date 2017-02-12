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Экс-мажилисмен Мухтар Тиникеев поддержал акцию добрых дел

12 февраля 2017, 12:23

Первым поддержать акцию призвал аким Астаны Асет Исекешев.


Экс-мажилисмен Мухтар Тиникеев поддержал акцию добрых дел во время холодов, сообщает Zakon.kz.

"Поддерживая инициативу Акима Астаны. Собираюсь через час в Караганду, кто создаст компанию, из-за сильного мороза, денег не надо. Отправление в 11.00", - пишет на свой странице в Facebook Тиникеев.

Напомним, аким Астаны Асет Исекешев призвал жителей столицы подвозить пешеходов и улыбаться.

Об этом он написал в Facebook в ответ на пост добра от Ардак Джанузаковой.

Фото: социальные сети

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