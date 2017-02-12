Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили пуск ракеты КНДР
12 февраля 2017, 12:34
Стороны резко осудили провокационные действия КНДР.
Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи по проблеме ядерной программы КНДР обсудили по телефону пуск северокорейской баллистической ракеты, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, после пуска ракеты КНДР специальный представитель южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюн провел телефонные разговоры со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам КНДР Джозефом Юном и директором департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющим страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги.
"Стороны резко осудили провокационные действия КНДР. Мы обменялись нашими оценками пуска баллистической ракеты и обсудили ответные меры. Мы намерены тесно взаимодействовать по выработке ответных действий в будущем с учетом необходимости жесткого ответа на эту провокацию, которая стала первой в текущем году", — цитирует агентство слова Ким Хон Гюна.
Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.
После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН.
Фото: REUTERS/ Kim Hong-Ji
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