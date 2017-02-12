Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили пуск ракеты КНДР

По данным агентства, после пуска ракеты КНДР специальный представитель южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюн провел телефонные разговоры со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам КНДР Джозефом Юном и директором департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющим страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги.





"Стороны резко осудили провокационные действия КНДР. Мы обменялись нашими оценками пуска баллистической ракеты и обсудили ответные меры. Мы намерены тесно взаимодействовать по выработке ответных действий в будущем с учетом необходимости жесткого ответа на эту провокацию, которая стала первой в текущем году", — цитирует агентство слова Ким Хон Гюна.