Бердымухамедов проголосовал на выборах президента Туркмении
12 февраля 2017, 12:52
На избирательный участок №48, расположенный в ашхабадской школе №68 имени Аннанияза Артыка, приехали родители президента.
Кандидат в президенты Туркменистана, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своей семьей рано утром в воскресенье проголосовал на президентских выборах, сообщает РИА Новости.
Вместе с президентом на избирательный участок №48, расположенный в ашхабадской школе №68 имени Аннанияза Артыка, приехали родители президента Мяликгулы и Огулабат Бердымухамедовы, а также сын и внук главы государства.
После голосования Бердымухзамедов, обращаясь к собравшимся на избирательном участке, сказал, что выборы главы государства — это знаменательное событие в жизни туркменского государства и всего туркменского народа.
"Весь наш народ принимает участие в принятии судьбоносного решения. Миллионы людей, пользуясь своим конституционным правом, выражают свою волю. Они чувствуют свою великую ответственность перед будущим и голосуют за достойного кандидата на высший государственный пост на предстоящие семь лет", — сказал Бердымухамедов.
Местное ТВ сообщает, что на президентских выборах рано утром проголосовали и другие кандидаты на высший государственный пост в Туркменистане.
Всего в президентских выборах участвуют девять кандидатов, в соответствии с законом, предложенных тремя политическими партиями страны и инициативными группами граждан.
Голосование началось в 07.00 (по местному времени) и продлится до 19.00. На 09.00 по стране проголосовало 25,5% процентов избирателей.
Всего на президентских выборах действуют 2587 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.
Избранным президентом Туркменистана будет считаться кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.
Фото: РИА Новости
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