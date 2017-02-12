Бердымухамедов проголосовал на выборах президента Туркмении

Вместе с президентом на избирательный участок №48, расположенный в ашхабадской школе №68 имени Аннанияза Артыка, приехали родители президента Мяликгулы и Огулабат Бердымухамедовы, а также сын и внук главы государства.





После голосования Бердымухзамедов, обращаясь к собравшимся на избирательном участке, сказал, что выборы главы государства — это знаменательное событие в жизни туркменского государства и всего туркменского народа.





"Весь наш народ принимает участие в принятии судьбоносного решения. Миллионы людей, пользуясь своим конституционным правом, выражают свою волю. Они чувствуют свою великую ответственность перед будущим и голосуют за достойного кандидата на высший государственный пост на предстоящие семь лет", — сказал Бердымухамедов.





Местное ТВ сообщает, что на президентских выборах рано утром проголосовали и другие кандидаты на высший государственный пост в Туркменистане.