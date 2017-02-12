Девушка, которую заставили умыться зеленкой, дала показания
12 февраля 2017, 13:16
Не исключено, что мужчину могут лишить свободы сроком до двух лет.
Полиция смогла установить личность девушки, которая умывалась зеленкой, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
Сейчас пострадавшая девушка дает показания.
"По этому факту проводится доследственная проверка. Были установлены личности всех участников и начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Водитель и девушка опрашиваются и дают показания", - сообщила руководитель пресс-службы Елена Кашарина.
За содеянное водителю такси грозит штраф в размере 2 тысяч МРП либо исправительные работы. Не исключено, что мужчину могут лишить свободы сроком до двух лет.
Напомним, изощрённый метод борьбы с клиентами-"кидалами" выбрал костанайский таксист. Он заставил девушку умыть лицо зелёнкой.
Фото: youtube/@Stanislav Kisselyov
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