Девушка, которую заставили умыться зеленкой, дала показания

Не исключено, что мужчину могут лишить свободы сроком до двух лет.

Полиция смогла установить личность девушки, которая умывалась зеленкой, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.





Сейчас пострадавшая девушка дает показания.





"По этому факту проводится доследственная проверка. Были установлены личности всех участников и начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Водитель и девушка опрашиваются и дают показания", - сообщила руководитель пресс-службы Елена Кашарина.





За содеянное водителю такси грозит штраф в размере 2 тысяч МРП либо исправительные работы. Не исключено, что мужчину могут лишить свободы сроком до двух лет.





Напомним, изощрённый метод борьбы с клиентами-"кидалами" выбрал костанайский таксист. Он заставил девушку умыть лицо зелёнкой.



