Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Салониках началась эвакуация жителей из-за найденной авиабомбы

12 февраля 2017, 13:35

Бомба обнаружена 4 февраля во время земляных работ на автозаправочной станции.


В Салониках проходит эвакуация 72 тысяч жителей района Корделио, где найдена 250-килограммовая английская авиабомба времен Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Бомба обнаружена 4 февраля во время земляных работ на автозаправочной станции. По решению властей, перед тем, как взрывотехники начнут ее обезвреживать, будут вывезены жители всех домой в радиусе 1,9 километра от места находки. Эвакуируют также беженцев и мигрантов из лагеря Softex.

С 6 утра (по местному времени) район оцеплен полицией. На автобусах людей из зоны эвакуации вывозят в оборудованные для их приема места.

С 10 утра (по местному времени) начнется обезвреживание авиабомбы, специалисты удалят взрыватель, а затем вывезут бомбу на полигон и взорвут. Военные из группы разминирования в течение последних лет уничтожили нескольких десятков подобных бомб во время строительства аэропорта "Македония" в Салониках, вдоль Трансадриатического газопровода TAP и в других местах.

Полиция заверила граждан, что приняла все меры для защиты зоны эвакуации и предотвращения мародерства.
Вся операция займет 6-8 часов, на это время будет прервано железнодорожное сообщение.

Найденная авиационная бомба не разорвалась во время бомбардировок англичанами этого района Салоник 5 декабря 1943 года. В 1997 году в районе Корделио была найдена и обезврежена 200-килограммовая авиабомба, и возможно, что в земле находится еще много неразорвавшихся бомб.

Английская авиация с 1943 года начала бомбить немецкие объекты в порту и на железнодорожном вокзале города Салоники. Однако бомбы на Корделио вечером 5 декабря 1943 года были сброшены "по ошибке", а итогом массированных бомбардировок стала гибель 500 мирных жителей.

Фото: AP Photo

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...