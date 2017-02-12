В Салониках началась эвакуация жителей из-за найденной авиабомбы
12 февраля 2017, 13:35
Бомба обнаружена 4 февраля во время земляных работ на автозаправочной станции.
В Салониках проходит эвакуация 72 тысяч жителей района Корделио, где найдена 250-килограммовая английская авиабомба времен Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Бомба обнаружена 4 февраля во время земляных работ на автозаправочной станции. По решению властей, перед тем, как взрывотехники начнут ее обезвреживать, будут вывезены жители всех домой в радиусе 1,9 километра от места находки. Эвакуируют также беженцев и мигрантов из лагеря Softex.
С 6 утра (по местному времени) район оцеплен полицией. На автобусах людей из зоны эвакуации вывозят в оборудованные для их приема места.
С 10 утра (по местному времени) начнется обезвреживание авиабомбы, специалисты удалят взрыватель, а затем вывезут бомбу на полигон и взорвут. Военные из группы разминирования в течение последних лет уничтожили нескольких десятков подобных бомб во время строительства аэропорта "Македония" в Салониках, вдоль Трансадриатического газопровода TAP и в других местах.
Полиция заверила граждан, что приняла все меры для защиты зоны эвакуации и предотвращения мародерства.
Вся операция займет 6-8 часов, на это время будет прервано железнодорожное сообщение.
Найденная авиационная бомба не разорвалась во время бомбардировок англичанами этого района Салоник 5 декабря 1943 года. В 1997 году в районе Корделио была найдена и обезврежена 200-килограммовая авиабомба, и возможно, что в земле находится еще много неразорвавшихся бомб.
Английская авиация с 1943 года начала бомбить немецкие объекты в порту и на железнодорожном вокзале города Салоники. Однако бомбы на Корделио вечером 5 декабря 1943 года были сброшены "по ошибке", а итогом массированных бомбардировок стала гибель 500 мирных жителей.
Фото: AP Photo
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