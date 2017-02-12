В Салониках началась эвакуация жителей из-за найденной авиабомбы

Бомба обнаружена 4 февраля во время земляных работ на автозаправочной станции. По решению властей, перед тем, как взрывотехники начнут ее обезвреживать, будут вывезены жители всех домой в радиусе 1,9 километра от места находки. Эвакуируют также беженцев и мигрантов из лагеря Softex.





С 6 утра (по местному времени) район оцеплен полицией. На автобусах людей из зоны эвакуации вывозят в оборудованные для их приема места.





С 10 утра (по местному времени) начнется обезвреживание авиабомбы, специалисты удалят взрыватель, а затем вывезут бомбу на полигон и взорвут. Военные из группы разминирования в течение последних лет уничтожили нескольких десятков подобных бомб во время строительства аэропорта "Македония" в Салониках, вдоль Трансадриатического газопровода TAP и в других местах.