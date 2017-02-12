Шарапова не сможет сыграть за сборную России в 2017 году

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, который стартует 26 апреля.





"Мы заканчиваем играть на Кубке Федерации до ее возвращения. Второй матч кубка в апреле будет до турнира в Штутгарте, а у нее дисквалификация проходит только во время этого турнира. Поэтому по правилам мы не можем заявить ее в этом году, а до следующего давайте доживем", - сказала Мыскина.



