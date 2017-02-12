Казахстанских туристов на Филиппинах просят соблюдать меры безопасности из-за землетрясения

Информации о пострадавших казахстанских туристах и заявлений о внештатных ситуациях от туроператоров не поступало.

Казахстанских туристов, которые оказались на Филиппинах просят соблюдать требования безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента индустрии туризма МИР РК Марата Игали.





Ночью 11 февраля на юге Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, 4 человека, более сотни ранены.





В Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан информации о пострадавших казахстанских туристах и заявлений о внештатных ситуациях от туроператоров не поступало.





В связи с этим ЧП директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали сделал заявление на своей странице в Facebook.





"В настоящее на территории Филиппин количество организованных туристов из Казахстана незначительно. Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан находится на связи с МИД Республики Казахстан и следит за развитием ситуации. Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, рекомендует казахстанцам находящимся в Филиппинах, соблюдать спокойствие и требования безопасности, следовать указаниям местных властей", - пишет Марат Игали.





Фото: ofilippinah.ru















