Новорожденный сын Аршавина оказался дочкой

Жена футболиста алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса на своей страничке в Instagram рассказала о рождении дочери. Ранее была информация, что у пары появился сын, сообщает Sports.kz.





В Сети распространяется все больше и больше противоречивых данных о поле четвертого ребенка футболиста Аршавина. Изначально сообщалось о том, что супруга родила спортсмену мальчика, об этом проинформировали соратники Андрея по клубу еще в самом начале февраля.





Спустя десять дней, о ребенке сообщила и мать малыша. Алиса опубликовала пост в социальной сети, что у спортсмена появилась дочка. По словам жены Аршавина, роды прошли 11 февраля 2017 года.





Теперь неясно, как соратники Андрея Аршавина могли поздравить его с появлением сына за десять дней до того, как ребенок появился на свет. А в результате сын Аршавина оказался дочерью. Возможно, это было задумано самими родителями, чтобы привлечь больше внимания к рождению своего ребенка.



