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Новорожденный сын Аршавина оказался дочкой

12 февраля 2017, 14:44

Алиса опубликовала пост в социальной сети, что у спортсмена появилась дочка.


Жена футболиста алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса на своей страничке в Instagram рассказала о рождении дочери. Ранее была информация, что у пары появился сын, сообщает Sports.kz.

В Сети распространяется все больше и больше противоречивых данных о поле четвертого ребенка футболиста Аршавина. Изначально сообщалось о том, что супруга родила спортсмену мальчика, об этом проинформировали соратники Андрея по клубу еще в самом начале февраля.

Спустя десять дней, о ребенке сообщила и мать малыша. Алиса опубликовала пост в социальной сети, что у спортсмена появилась дочка. По словам жены Аршавина, роды прошли 11 февраля 2017 года.

Теперь неясно, как соратники Андрея Аршавина могли поздравить его с появлением сына за десять дней до того, как ребенок появился на свет. А в результате сын Аршавина оказался дочерью. Возможно, это было задумано самими родителями, чтобы привлечь больше внимания к рождению своего ребенка.

Фото: Sports.kz

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