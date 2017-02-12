Новорожденный сын Аршавина оказался дочкой
12 февраля 2017, 14:44
Алиса опубликовала пост в социальной сети, что у спортсмена появилась дочка.
Жена футболиста алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса на своей страничке в Instagram рассказала о рождении дочери. Ранее была информация, что у пары появился сын, сообщает Sports.kz.
В Сети распространяется все больше и больше противоречивых данных о поле четвертого ребенка футболиста Аршавина. Изначально сообщалось о том, что супруга родила спортсмену мальчика, об этом проинформировали соратники Андрея по клубу еще в самом начале февраля.
Спустя десять дней, о ребенке сообщила и мать малыша. Алиса опубликовала пост в социальной сети, что у спортсмена появилась дочка. По словам жены Аршавина, роды прошли 11 февраля 2017 года.
Теперь неясно, как соратники Андрея Аршавина могли поздравить его с появлением сына за десять дней до того, как ребенок появился на свет. А в результате сын Аршавина оказался дочерью. Возможно, это было задумано самими родителями, чтобы привлечь больше внимания к рождению своего ребенка.
Фото: Sports.kz
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