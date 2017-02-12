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В Австралии при крушении лодки на соревнованиях погиб человек

12 февраля 2017, 15:16

Инцидент произошел на соревнованиях Southern 80, когда четыре лыжника в парах двигались по реке на скорости 210 километров в час.


Один человек погиб, четверо получили ранения в результате крушения лодки в ходе соревнований по водным лыжам на реке Муррей на юго-востоке Австралии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на соревнованиях Southern 80, когда четыре лыжника в парах двигались по реке на скорости 210 километров в час.

Водителя лодки Дэвида Морабито (David Morabito) спасатели извлекли из воды, он погиб на месте. Четырех спортсменов доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Как отмечает издание, с 2006 года на этих соревнованиях погибло пять человек.

Фото: Flickr

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