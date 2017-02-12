В Австралии при крушении лодки на соревнованиях погиб человек

Инцидент произошел на соревнованиях Southern 80, когда четыре лыжника в парах двигались по реке на скорости 210 километров в час.





Водителя лодки Дэвида Морабито (David Morabito) спасатели извлекли из воды, он погиб на месте. Четырех спортсменов доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное.





Как отмечает издание, с 2006 года на этих соревнованиях погибло пять человек.