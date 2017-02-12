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В Павлодаре затопило улицу

12 февраля 2017, 15:24

Водители предупреждают друг-друга объезжать аварийный участок.


В Павлодаре из-за прорыва трубы затопило улицу, передает Informburo.kz.

Водители предупреждают друг друга объезжать аварийный участок.

"Аварийные службы находятся на месте с пяти утра. Откачивают воду. Пока водоснабжение жилых домов не прекращали. Но скорей всего, придётся отключить пару домов. Будем искать место порыва, установим и то, на чьём балансе находится данная труба", – уточнил руководитель отдела ЖКХ г.Павлодара Зкрия Султангазинов.


Фото: скриншот

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