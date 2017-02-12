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В Подмосковье обстреляли автобус с пассажирами

12 февраля 2017, 15:40

Никто из пассажиров не пострадал. По факту ЧП проводится проверка.


Неизвестный обстрелял автобус с пассажирами в подмосковном Лыткарине, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, примерно в 19:00.

Пассажирский автобус двигался по маршруту Лыткарино — станция метро «Котельники». В салоне находилось 10 человек, в результате стрельбы были разбиты стекла двери и салона.

Никто из пассажиров не пострадал. По факту ЧП проводится проверка.

Фото: Рен-тв

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