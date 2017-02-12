В Подмосковье обстреляли автобус с пассажирами

Никто из пассажиров не пострадал. По факту ЧП проводится проверка.

Неизвестный обстрелял автобус с пассажирами в подмосковном Лыткарине, сообщает Lenta.ru.





Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, примерно в 19:00.





Пассажирский автобус двигался по маршруту Лыткарино — станция метро «Котельники». В салоне находилось 10 человек, в результате стрельбы были разбиты стекла двери и салона.





Никто из пассажиров не пострадал. По факту ЧП проводится проверка.



