Гражданская панихида по Козы-Корпешу Джанбурчину пройдет 14 февраля

Козы-Корпеш Джанбурчин будет похоронен в Национальном пантеоне в Астане.

Гражданская панихида по председателю Счетного комитета Казахстана Козы-Корпешу Джанбурчину пройдет во вторник, 14 февраля, в Астане. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил его коллега, депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев.

«Панихида будет во вторник, ориентировочно, в 09.30 в Русском драматическом театре имени Горького», - сказал Омархан Оксикбаев.

По его словам, предварительно, Козы-Корпеш Джанбурчин будет похоронен в Национальном пантеоне в Астане.

Как ранее сообщалось, глава Счетного комитета Казахстана Козы-Корпеш Джанбурчин скончался на 57-м году жизни, в ночь с 11 на 12 февраля. Причина смерти - острая сердечная недостаточность.