Арест подозреваемой в создании финансовой пирамиды в Караганде продлили

Только за один месяц фирма «Optovka» успела принять от 2000 граждан более 890 млн тенге, 181 тысячу долларов, 1 900 евро и 101 тысячу российских рублей.

Подозреваемой в создании финансовой пирамиды с многомиллионными денежными оборотами Елене Колесниковой, жертвами которой стали жители Астаны, Темиртау и Караганды, продлили арест в следственном изоляторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В суд поступило ходатайство от следователя с просьбой продлить время пребывания подозреваемой в совершении мошенничества в особо крупном размере по статье 190 УК РК в изоляторе еще на месяц. Орган следствия не уложился в трехмесячный срок из-за большого объема следственных мероприятий и проведения большого количества экспертиз. Судья Октябрьского районного суда Чингис Ганиолла продлил меру пресечения «содержание под стражей» на четвертый месяц», - сообщили в Октябрьском районном суде.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, только за один месяц фирма «Optovka» под руководством Елены Колесниковой успела принять от двух тысяч граждан более 890 миллионов тенге, 181 тысячу долларов, 1 900 евро и 101 тысячу российских рублей. Взамен она обещала возврат денег с процентами.

Сотрудники департамента внутренних дел в ходе обысков в ТОО и его филиалах обнаружили учредительную и бухгалтерскую документации, наличными 6 миллионов 500 тысяч тенге, 5 тысяч 500 долларов, а также 5 501 договоров вкладчиков на сумму свыше двух миллиардов тенге.

«Достоверно известно, что подозреваемая вывезла двоих несовершеннолетних детей в Россию к родственникам. Постоянного места жительства в Караганде и в Казахстане у нее нет. На правах собственности она имеет только автомобиль «Лексус», - ранее сообщал на пресс-конференции прокурор Октябрьской районной прокуратуры Караганды Азамат Тлешев.

Прокурор опроверг доводы предпринимательницы о том, что собранные с населения деньги она вкладывала в бизнес-проекты и якобы готова была рассчитываться с гражданами после полученной прибыли. Каких-либо цехов, оборудования, бизнес-планов орган следствия в офисе предпринимательницы не обнаружил.