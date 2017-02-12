Россия, Турция и Иран готовят встречу правительства и вооруженной оппозиции Сирии в Астане

Как сообщил Сергей Лавров, США приглашены присоединиться к контактам по Сирии в Астане после формирования их ближневосточной команды.

Россия, Турция и Иран готовят новую встречу между правительством и вооруженной оппозицией Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ, передает ТАСС.

По его словам, "предстоят новые усилия" по урегулированию в Сирии. "На днях (6 февраля - прим. ТАСС) закончилась вторая встреча в Астане, проходившая без сирийских сторон, только с участием России, Турции и Ирана, где досогласовывались детали механизма мониторинга за выполнением соглашения о прекращении огня. Такие детали в целом согласованы, скоро обретут силу и будут применяться на практике", - подчеркнул министр.

"Параллельно мы работаем над подготовкой очередного контакта между правительством и вооруженными оппозиционерами, причем продолжаем мобилизовывать дополнительные вооруженные отряды, чтобы они присоединились к этому процессу", - сказал Лавров. Он напомнил, что, в частности, Иордания помогла "начать присоединение к этому процессу тех вооруженных групп, которые входят в состав так называемого Южного фронта и на которые Иордания имеет влияние, поскольку они работают прямо через границу с Сирией".

"Хочу, чтобы была полная ясность: мы говорили на всех уровнях, что не пытаемся подменять ооновские усилия (хотя весь наш инициативный ход во многом продиктован тем, что нельзя было дальше терпеть бездействие) и понимаем, что участников переговоров как из числа сирийских сторон, так и из числа внешних игроков, должно быть больше, чем инициаторов, работающих в Астане", - обратил внимание глава дипведомства. "Параллельно с астанинским процессом, который мы хотим сохранить в качестве "драйвера", мы готовимся к переговорам под эгидой ООН, когда они будут созваны", - подчеркнул он.

США приглашены

Сергей Лавров также сообщил, что Вашингтон приглашен присоединиться к контактам по Сирии в Астане после формирования своей ближневосточной команды. Министр напомнил, что США присутствовали в качестве наблюдателей на межсирийской встрече в столице Казахстана. "Они имеют от нас приглашение направить своего представителя для участия в дальнейших контактах, как только сформируют свою ближневосточную сирийскую команду", - подчеркнул он.

Лавров при этом отметил, что у Вашингтона с Тегераном "сейчас не заладилось гораздо больше, чем при Бараке Обаме". "Но мы выступаем за то, чтобы руководствоваться здравым смыслом", - добавил он.

Мониторинг режима прекращения огня

Глава МИД РФ рассказал, что Россия, Турция и Иран в целом согласовали детали механизма мониторинга режима прекращения огня в Сирии.

"На днях (6 февраля - прим.ТАСС) закончилась вторая встреча в Астане, проходившая без сирийских сторон, только с участием России, Турции и Ирана, где досогласовывались детали механизма мониторинга за выполнением соглашения о прекращении огня. Такие детали в целом согласованы, скоро обретут силу и будут применяться на практике", - подчеркнул министр.

Сохранить "астанинский процесс"

Россия хочет сохранить "астанинский процесс" по урегулированию в Сирии, но не пытается подменять усилия ООН, сказал министр иностранных дел России.

"Хочу, чтобы была полная ясность: мы говорили на всех уровнях, что не пытаемся подменять ооновские усилия (хотя весь наш инициативный ход во многом продиктован тем, что нельзя было дальше терпеть бездействие) и понимаем, что участников переговоров как из числа сирийских сторон, так и из числа внешних игроков должно быть больше, чем инициаторов, работающих в Астане", - отметил министр.

"Параллельно с астанинским процессом, который мы хотим сохранить в качестве "драйвера", мы готовимся к переговорам под эгидой ООН, когда они будут созваны", - подчеркнул Лавров.

Формирование делегации оппозиции

Лавров также отметил, что окончательное слово в вопросе формирования делегации оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве принадлежит спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре.

"Пока подтверждается дата 20 февраля (старт очередного раунда переговоров в Женеве - прим. ТАСС). Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии де Мистура должен исполнить свои полномочия, которыми он обличен по резолюции 2254 СБ ООН и которые заключаются в том, что окончательное слово в том, что касается формирования делегации оппозиции, принадлежит ему", - подчеркнул министр.

"Любые капризы различных групп оппозиционеров, особенно из числа внешних оппозиционеров, которые давно живут вне Сирии, но объединяются на основе стремления поучаствовать в реформах, не должны приниматься во внимание, - отметил Лавров. - Если это в очередной раз станет препятствием к созыву раунда переговоров под эгидой ООН, то репутации Организации Объединенных Наций будет нанесен очень серьезный ущерб".

Глава российского дипведомства рассчитывает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и сам де Мистура "это прекрасно понимают".

Последний раунд межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН состоялся в апреле 2016 года.

23-24 января в Астане прошли переговоры правительства Сирии и вооруженных групп оппозиции при участии стран - гарантов перемирия (Россия, Турция, Иран), спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посла США в Казахстане Джорджа Крола в качестве наблюдателя. По итогам встречи РФ, Иран и Турция согласовали создание механизма мониторинга режима прекращения огня. 6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу перемирия в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Следующая встреча группы запланирована на 15-16 февраля.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС