В США перед матчем Кубка федерации исполнили гимн Третьего рейха

На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка Федерации по теннису среди женских команд между сборными США и Германии, стартовавшем на Гавайях в ночь на воскресенье, была исполнена устаревшая строфа немецкого гимна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AP.

Вместо современной версии "Песни немцев" была спета строфа, исполнявшиеся в том числе во времена Третьего рейха и запрещенная после 1945 года.

Теннисистка сборной Германии Андреа Петкович на пресс-конференции заявила, что произошедшее было "воплощением невежества" и она хотела уйти с корта. "Я никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю свою жизнь, не говоря уж о Кубке Федерации, на котором я играю уже 13 лет. Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной", - призналась она.

Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения. "Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение к сборной Германии и ее болельщикам. Эта ошибка больше не повторится", - сказано в заявлении.

В первой одиночной встрече Петкович уступила Элисон Риске со счетом 6:7 (8:10), 2:6, а матч между Коко Вандервеге и Юлией Гергес был прерван из-за дождя.

Гимном Германии является "Песнь немцев", написанная поэтом Гоффманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. Произведение было обнародовано 26 августа 1841 года. Официально гимном Германии "Песнь немцев" стала в 1922 году. Во времена Третьего рейха исполнялась только первая строфа гимна, за которой шла "Песня Хорста Весселя". После 1945 года исполнение "Песни немцев" было запрещено. В 1952 году правительством ФРГ было решено, что гимном страны будет третья строфа "Песни немцев", до этого малоизвестная. Она же в 1991 году была провозглашена гимном объединенной Германии.