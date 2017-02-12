В США перед матчем Кубка федерации исполнили гимн Третьего рейха
Вместо современной версии были спеты старые строфы, запрещенные после Второй мировой войны
На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка Федерации по теннису среди женских команд между сборными США и Германии, стартовавшем на Гавайях в ночь на воскресенье, была исполнена устаревшая строфа немецкого гимна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AP.
Вместо современной версии "Песни немцев" была спета строфа, исполнявшиеся в том числе во времена Третьего рейха и запрещенная после 1945 года.
Теннисистка сборной Германии Андреа Петкович на пресс-конференции заявила, что произошедшее было "воплощением невежества" и она хотела уйти с корта. "Я никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю свою жизнь, не говоря уж о Кубке Федерации, на котором я играю уже 13 лет. Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной", - призналась она.
Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения. "Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение к сборной Германии и ее болельщикам. Эта ошибка больше не повторится", - сказано в заявлении.
В первой одиночной встрече Петкович уступила Элисон Риске со счетом 6:7 (8:10), 2:6, а матч между Коко Вандервеге и Юлией Гергес был прерван из-за дождя.
Гимном Германии является "Песнь немцев", написанная поэтом Гоффманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. Произведение было обнародовано 26 августа 1841 года. Официально гимном Германии "Песнь немцев" стала в 1922 году. Во времена Третьего рейха исполнялась только первая строфа гимна, за которой шла "Песня Хорста Весселя". После 1945 года исполнение "Песни немцев" было запрещено. В 1952 году правительством ФРГ было решено, что гимном страны будет третья строфа "Песни немцев", до этого малоизвестная. Она же в 1991 году была провозглашена гимном объединенной Германии.
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