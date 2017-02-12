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В Астане дорогу возле детской больницы залило горячей водой

12 февраля 2017, 16:19

Скоро эта часть дороги может превратиться в каток.


В Астане прорвало трубу с горячей водой возле детской инфекционной больницы на улице Турара Рыскулова, предположительно, в 100 метрах от улицы Мәңгілік ел, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил глава Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов, вода залила всю проезжую часть. «Проехать здесь абсолютно невозможно. Из-за пара нулевая видимость, и колеса машин практический проваливаются под не застывший лед, советую всем лучше объехать данный участок дороги. Коммунальные службы работают на месте ЧП, а именно пять машин аварийной службы и грейдер расширяет улицу. Пообещали, что к утру проблема будет локализована», – цитирует Шакуова nur.kz.

Тем временем в Астане -30 °С, и не исключено, что этот участок дороги в скором времени превратится в каток.


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