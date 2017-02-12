Жезказганцы просят помощи у Назарбаева

Жители Жезказган просят восстановить Жезказганскую область. Соответствующее обращение они намерены направить Нурсултану Назарбаеву, передает Kazpravda.kz.

Уровень развития, сетуют горожане, падает, не реализуются госпрограммы по строительству жилья, люди уезжают в другие регионы. Сказывается не только удаленность Караганды, но и отсутствие инвестиций в экономику Жезказгана. Кроме того, с конца 90-х годов средства от продажи местной меди уходят в бюджет областного центра, отмечают жители.

В городе находится предприятие "Казахмыса" – ПО "Жезказганцветмет", который раньше давал работу большинству жителей.

Такая ситуация через 15 лет приведет к высокому уровню безработицы, и внесет город в список депрессивных.

"В сердцах жителей Жезказганского района давно поселился страх за свое будущее, многие отправляют детей учиться в большие города, такие как Караганда, Астана, в надежде и самим перебраться со временем поближе к детям. Люди, особенно бизнесмены, не хотят вкладываться в Жезказган, покупают недвижимость, бизнес в Караганде и Астане. Из региона идет большой отток людских ресурсов, которые, понятное дело, уже не восполняются...", – указывается в письме на имя Президента.

Сейчас активисты собирают подписи под письмом. Они обратились ко всем, кому небезразлична жизнь Жезказгана.