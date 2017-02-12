Жезказганцы просят помощи у Назарбаева
Горожане начали сбор подписей под обращением Главе государства.
Жители Жезказган просят восстановить Жезказганскую область. Соответствующее обращение они намерены направить Нурсултану Назарбаеву, передает Kazpravda.kz.
Уровень развития, сетуют горожане, падает, не реализуются госпрограммы по строительству жилья, люди уезжают в другие регионы. Сказывается не только удаленность Караганды, но и отсутствие инвестиций в экономику Жезказгана. Кроме того, с конца 90-х годов средства от продажи местной меди уходят в бюджет областного центра, отмечают жители.
В городе находится предприятие "Казахмыса" – ПО "Жезказганцветмет", который раньше давал работу большинству жителей.
Такая ситуация через 15 лет приведет к высокому уровню безработицы, и внесет город в список депрессивных.
"В сердцах жителей Жезказганского района давно поселился страх за свое будущее, многие отправляют детей учиться в большие города, такие как Караганда, Астана, в надежде и самим перебраться со временем поближе к детям. Люди, особенно бизнесмены, не хотят вкладываться в Жезказган, покупают недвижимость, бизнес в Караганде и Астане. Из региона идет большой отток людских ресурсов, которые, понятное дело, уже не восполняются...", – указывается в письме на имя Президента.
Сейчас активисты собирают подписи под письмом. Они обратились ко всем, кому небезразлична жизнь Жезказгана.
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