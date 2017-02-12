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В Туркмении на выборах президента проголосовали более 86% избирателей

12 февраля 2017, 17:33

На высший государственный пост в стране претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.


Явка избирателей на выборах президента Туркмении на 15:00 по местному времени составила 86,93%, сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Об этом пишет РИА Новости.

На высший государственный пост в стране претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет, также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков


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