Казахстан решительно осуждает запуск баллистической ракеты КНДР - МИД

Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по поводу запуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Республика Казахстан решительно осуждает запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 12 февраля 2017 года, что является грубым нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», - указывается в заявлении.

«Являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV ДВЗЯИ, а также председателем Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, Казахстан считает, что крайне безответственные действия КНДР оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несут угрозу безопасности, как в региональном, так и глобальном масштабах, подрывают усилия подавляющего большинства государств мира по обеспечению безъядерного будущего.

Казахстан твердо убежден, что залогом глобальной безопасности является избавление мира от ядерного оружия и призывает КНДР незамедлительно вернуться за стол переговоров в шестистороннем формате с участием Китая, России, США, Республики Корея и Японии и полностью отказаться от ядерных амбиций».

Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.





После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН.