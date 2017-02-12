Казахстанские боксеры успешно выступили на турнире в Венгрии

12 февраля 2017, 18:10

В турнире были представлены свыше 160 боксеров из более чем 20 стран мира


В венгерском городе Дебрецен состоялся ежегодный международный турнир – Мемориал Иштвана Боская, в котором приняли участие и боксеры сборной Казахстана. В турнире были представлены свыше 160 боксеров из более чем 20 стран мира, передает Zakon.kz

В активе казахстанской команды несколько наград. Так, «золото» завоевал Ерик Альжанов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов. В весе до 81 килограмма второе место занял Шаймурат Кусаинов. Бронзовые награды на счету Азата Махметов (52 кг) и Ильи Очкина (69 кг). Все вышеперечисленные боксеры стали членами обновленной сборной Казахстана, которая была сформирована по итогам чемпионата страны в Павлодаре.

В этом году казахстанских боксеров ждут два крупных турнира – чемпионаты Азии и мира. Тренерский штаб сборной во главе с Мырзагали Айтжановым определится со своим выбором на эти турниры по итогам представительных международных соревнований, в которых примут участие кандидаты.

фото - aktausport.kz


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