В аэропорту Гамбурга около 50 человек отравились неизвестным веществом
12 февраля 2017, 19:07
По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка из системы кондиционирования
В Гамбурге более пятидесяти человек пострадали в результате утечки неустановленного пока вещества. Это случилось в аэропорту. Воздушная гавань закрыта, пассажиры эвакуированы из здания, сообщает Лайф.
По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка из системы кондиционирования. Вдохнувшие некий газ жаловались на кашель, затруднённое дыхание, раздражение глаз. Самолёты направляются в близлежащие аэропорты.
#BREAKING Hamburg airport evacuated - reports pic.twitter.com/o4bUQOVmFq— Newshunkie (@Newshunkie) 12 февраля 2017 г.
Update, #Germany:— Jewish Breaking News (@JBN) 12 февраля 2017 г.
Dozens of people injured at #Hamburg airport due to 'unknown substance' believed to have spread via air con system. pic.twitter.com/H7LnxPQwGK
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