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На Украине радикалы захватили храм

12 февраля 2017, 19:31

В Тернопольской области захвачен храм первомученика Стефана.


Радикалы захватили в Тернопольской области храм в честь первомученика Стефана, принадлежащий общине Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает РИА Новости.

В первой половине дня в село Котюжины Збаражского района приехали радикалы из "Правого сектора" (экстремистское движение), якобы для обеспечения порядка. На общем собрании села они запугивали верующих и требовали лишить их права молиться в церкви Московского патриархата, которая по закону принадлежит их общине, отмечают в УПЦ. Согласно сообщению, значительная часть села не поддержала эту идею.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП неоднократно сообщали о захватах храмов представителями ЦУП КП и притеснениях священнослужителей.


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