Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом Германии

Бывшего главу министерства иностранных дел страны поддержали более половины делегатов Федерального собрания.

Экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом страны. Сообщается, что за его кандидатуру проголосовали более половины членов Федерального собрания.

Заседание прошло в здании Рейхстага в Берлине. Федеральное собрание состоит из 1260 делегатов. Половина из них — депутаты Бундестага. Остальная часть состоит из выборщиков, выдвинутых парламентами федеральных земель.

Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер был главой министерства иностранных дел Германии четыре года. В конце 2016 его сняли с этого поста.

Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив, источник - Лайф