Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом Германии

12 февраля 2017, 20:27

Бывшего главу министерства иностранных дел страны поддержали более половины делегатов Федерального собрания.


Экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом страны. Сообщается, что за его кандидатуру проголосовали более половины членов Федерального собрания.

Заседание прошло в здании Рейхстага в Берлине. Федеральное собрание состоит из 1260 делегатов. Половина из них — депутаты Бундестага. Остальная часть состоит из выборщиков, выдвинутых парламентами федеральных земель.

Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер был главой министерства иностранных дел Германии четыре года. В конце 2016 его сняли с этого поста.

Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив, источник - Лайф


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...