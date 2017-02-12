Королева Британии ищет для себя SMM-менеджера

Нужно будет публиковать в профилях монаршей особы фотографии её встреч и визитов.

В Букингемском дворце образовалась новая вакансия. Королеве Елизавете II нужен человек, который будет вести её личные профили в социальных сетях за плату в 30 тысяч фунтов стерлингов в год. Это около 2,2 млн рублей.

На сайте королевы должность называется "специалист по цифровым коммуникациям". Предполагается, что этот человек будет вести королевский "твиттер", отвечать за публикации в "Фейсбуке", на "Ютубе", освещать там события вокруг Елизаветы II.

"Вакансия предполагает полную занятость, управление учётной записью монарха в сервисе микроблогов и сообщение миру о деятельности королевы и роли королевской семьи в общественной жизни," — газета The Sun.

По британским меркам зарплата невысокая, однако к ней прилагается большой соцпакет и программы обучения.

Королеве 90 лет. В конце прошлого года случился скандал, когда на официальном сайте Букингемского дворца было опубликовано сообщение о её смерти. Его вскоре опровергли.

Фото: ©REUTERS/TOBY MELVILLE, источник - Лайф