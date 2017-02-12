В Экибастузе трое парней изнасиловали несовершеннолетнюю ровесницу

Участников группового изнасилования по решению специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области приговорили к реальным срокам наказания, сообщает pavlodarnews.kz

"Приговорить Андрея Камолова и Виктора Сподина к шести годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, третьего участника преступления Рамиля Шарипова к пяти с половиной годам. Он будет отбывать срок в воспитательной колонии общего режима, - огласил решение судья Баубек Тулеубаев.

Отметим, в ходе судебного процесса, девушка простила своих обидчиков. Однако, судя по решению суда, это никак не сказалось при вынесении наказания осуждённым.

Добавим, что изнасилование 17-летней девушки произошло в июле 2015 года. На момент преступления самому старшему было 18 лет, двум другим парням по 17. Как следует из материалов уголовного дела, группа молодых людей выпивала в заброшенном здании детского сада в Экибастузе. Один из парней позвал потерпевшую поговорить и в отдельном помещении надругался над ней, позже к нему присоединились двое сообщников.