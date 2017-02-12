Опубликовано видео исполнения нацистского гимна на теннисном матче в США

Гимн, запрещенный после Второй мировой войны, прозвучал перед поединком между американкой Элисон Риске и немкой Андреа Петкович.

На YouTube опубликована видеозапись исполнения гимна Третьего рейха на матче Кубка Федерации по теннису между немецкой и американской сборными, пишет РИА Новости.

Гимн, запрещенный после Второй мировой войны, прозвучал перед поединком между американкой Элисон Риске и немкой Андреа Петкович.

Петкович назвала инцидент худшим происшествием в своей жизни и обвинила организаторов турнира в невежестве. "Это была абсолютная наглость и дерзость, хуже некуда", — цитирует спортсменку Deutsche Welle.

По словам Петкович, она и другие теннисистки едва не расплакались, услышав первые слова гимна. "Самое ужасное то, что это будет иметь последствия для нас, а не для американцев", — считает она.

Петкович добавила, что немецкие спортсмены пытались исполнить правильный гимн, но перекричать поющего им не удалось.

Капитан немецкой сборной Барбара Риттнер также заявила, что была поражена произошедшим. "Это действительно скандал, это непростительно. К нам проявили неуважение", — сказала она.

Ассоциация тенниса США принесла спортсменам извинения и заверила, что ошибка больше не повторится.