Матч между казахстанским "Кайсаром" и ереванским "Бананцем" закончился массовой дракой
12 февраля 2017, 22:32
Кызылординцы победили в этой встрече со счетом 2:0.
В товарищеском матче кызылординского "Кайсара" с ереванским "Бананцем" произошла массовая потасовка футболистов, пишет Vesti.kz.
В итоге с поля были удалены капитан "Кайсара" Максат Байжанов, а также игрок "Бананца", которые и спровоцировали потасовку.
Встреча, которая состоялась в Турции, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Кайсара". Авторами голов стали Стефан Николич (девятая минута) и Матиас Курьор (19-я).
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