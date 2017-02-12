Матч между казахстанским "Кайсаром" и ереванским "Бананцем" закончился массовой дракой

Кызылординцы победили в этой встрече со счетом 2:0.

В товарищеском матче кызылординского "Кайсара" с ереванским "Бананцем" произошла массовая потасовка футболистов, пишет Vesti.kz.

В итоге с поля были удалены капитан "Кайсара" Максат Байжанов, а также игрок "Бананца", которые и спровоцировали потасовку.

Встреча, которая состоялась в Турции, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Кайсара". Авторами голов стали Стефан Николич (девятая минута) и Матиас Курьор (19-я).