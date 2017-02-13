Альварес сообщил, когда хочет встретиться с Головкиным

Идея в том, чтобы провести бой с Головкиным после Чавеса.

Мексиканский боксер Сауль Альварес «Канело» (48-1-1, 34 КО) в интервью Azteca TV прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Идея в том, чтобы провести бой с Головкиным после Чавеса. Мы уже сделали ему предложение, чтобы организовать этот бой. Но соперники всегда просят больше, чем заслуживают. Они хотят больше денег, и это всё усложняет. Но мы сделали предложение, которое самое время принять, чтобы организовать поединок в этом году, — сказал Канело.

Команда Канело готова заплатить Головкину за бой фиксированную сумму в 15 миллионов долларов, однако казахстанца такой расклад не устраивает — он хочет процентного распределения доходов.

Напомним, бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность.