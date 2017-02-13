В Израиле заново открыта пострадавшая при поджоге церковь

Поджог был классифицирован как преступление на почве ненависти против христиан

В Израиле прошла первая месса во вновь открытой после реставрации католической церкви Умножения хлебов и рыб, пишет ВВС.

Эта церковь сильно пострадала в 2015 году во время поджога, совершенного еврейскими экстремистами против христианского меньшинства.

Огнем был уничтожен архив и офисные помещения церкви, молельному залу был причинен серьезный ущерб.

На стенах здания были написаны отрывки из иудейских молитв, осуждающих поклонение идолам.

По счастью, огонь не повредил мозаичные полы V века, представляющие основную историческую ценность здания.

Современная церковь воздвигнута на месте развалин храма V века, который был выстроен вокруг камня, на котором, согласно преданию, и было совершено чудо умножения хлебов и рыб. Этот камень находится в основании современного алтаря

Тогда лидеры Израиля осудили это злодеяние, охарактеризовав его как преступление на почве ненависти.





По подозрению в причастности к этому преступлению было арестовано пятеро молодых людей. Троим из них позже были предъявлены обвинения, однако, как сообщает Франс-пресс, приговор им пока не вынесен.

Эта католическая церковь в Табхе воздвигнута на месте, где, согласно христианской традиции, Иисус Христос совершил чудо умножения хлебов и рыб, накормив 5 тысяч голодных пятью хлебами и двумя рыбинами.

Это место почитается как святыня, куда ежегодно стекаются тысячи паломников-христиан.

Огнем был уничтожен архив и офисные помещения церкви, молельному залу был причинен серьезный ущерб

Современный храм возведен в XX веке на месте руин византийской церкви, разрушенной в VII столетии. В церкви служат монахи из ордена бенедиктинцев.

На ремонт и восстановление здания потребовалось 8 месяцев и около 1 млн долларов, из которых 400 тыс. внесли власти Израиля.