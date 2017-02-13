В Израиле заново открыта пострадавшая при поджоге церковь
Поджог был классифицирован как преступление на почве ненависти против христиан
В Израиле прошла первая месса во вновь открытой после реставрации католической церкви Умножения хлебов и рыб, пишет ВВС.
Эта церковь сильно пострадала в 2015 году во время поджога, совершенного еврейскими экстремистами против христианского меньшинства.
Огнем был уничтожен архив и офисные помещения церкви, молельному залу был причинен серьезный ущерб.
На стенах здания были написаны отрывки из иудейских молитв, осуждающих поклонение идолам.
По счастью, огонь не повредил мозаичные полы V века, представляющие основную историческую ценность здания.
Современная церковь воздвигнута на месте развалин храма V века, который был выстроен вокруг камня, на котором, согласно преданию, и было совершено чудо умножения хлебов и рыб. Этот камень находится в основании современного алтаря
Тогда лидеры Израиля осудили это злодеяние, охарактеризовав его как преступление на почве ненависти.
По подозрению в причастности к этому преступлению было арестовано пятеро молодых людей. Троим из них позже были предъявлены обвинения, однако, как сообщает Франс-пресс, приговор им пока не вынесен.
Эта католическая церковь в Табхе воздвигнута на месте, где, согласно христианской традиции, Иисус Христос совершил чудо умножения хлебов и рыб, накормив 5 тысяч голодных пятью хлебами и двумя рыбинами.
Это место почитается как святыня, куда ежегодно стекаются тысячи паломников-христиан.
Огнем был уничтожен архив и офисные помещения церкви, молельному залу был причинен серьезный ущерб
Современный храм возведен в XX веке на месте руин византийской церкви, разрушенной в VII столетии. В церкви служат монахи из ордена бенедиктинцев.
На ремонт и восстановление здания потребовалось 8 месяцев и около 1 млн долларов, из которых 400 тыс. внесли власти Израиля.
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