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На борту разбившегося вертолета находился бывший вице-премьер Республики Алтай

13 февраля 2017, 01:18

Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в том числе плохую погоду, техническую неисправность и ошибку пилотирования


Бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных его жена и двое детей были среди пассажиров вертолета Robinson, потерпевшего крушение в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка", - сказал источник.

Он также добавил, что следствие рассматривает несколько версий ЧП.

"Пока преждевременно говорить о причинах ЧП, так как еще не найден вертолет, а об обстоятельствах крушения известно лишь от очевидцев. Но предварительные версии - плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования", - сказал источник.

По предварительным данным, вертолет мог затонуть. На его борту находились пять человек.

Robinson, принадлежащий аэроклубу "Алтай-авиа", совершал экскурсионный полет к Телецкому озеру. "Он должен был продлиться 3 - 3,5 часов", - сообщили в правоохранительных органах.

Фото © Александр Щербак/ТАСС,архив


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