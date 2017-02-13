Иванка Трамп раскритиковала советника отца за рекламу ее бизнеса

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка обрушилась с критикой на старшего советника главы государства Келлиэнн Конуэй, которая в телеэфире призвала покупать брендовые вещи, выпускаемые фирмой дочери лидера страны. Как сообщил журнал Politico, ссылаясь на источники в окружении Трампа, ранее Иванка говорила со своим отцом о том, что ее бизнес не должен касаться политики. Об этом пишет ТАСС.

По их сведениям, Иванка "отругала Конуэй за то, что та втянула ее бренд в скандал по поводу этики, сказав ей больше не упоминать его на ТВ". Politico уточняет, что Конуэй не знала о том, что за несколько недель до этого Трамп говорила со своим отцом о том, что ее бизнес должен оставаться вне политического поля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга сообщил, что Конуэй проконсультировали по поводу ее высказываний о дочери президента. "Келлиэнн проконсультировали, и больше мы ничего по этому поводу делать не станем", - сказал он. Сам Трамп, как отмечает Politico, остался крайне недоволен данным изречением Спайсера, назвав термин "проконсультировали" "ужасным".

Ранее сеть универмагов Nordstrom решила отказаться от закупки модных изделий и аксессуаров, производимых брендом Иванки Трамп. Компания объяснила это снижением спроса на данную продукцию. По сведениям газеты The Wall Street Journal, объемы продаж товаров указанного бренда упали в магазинах Nordstrom примерно на треть за последний финансовый год. Об отказе от дальнейших продаж модных вещей от Иванки объявили также торговые сети Neiman Marcus, Belk, Jet, ShopStyle и ряд других.

В субботу Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter выразил восхищение своей дочерью. "Я так горжусь моей дочерью Иванкой. Оскорбляемая и с таким плохим отношением к себе со стороны СМИ, она продолжает идти с высоко поднятой головой. Это правда потрясающе!", - написал он.