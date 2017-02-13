Альбомы Принса станут доступны на всех онлайн-сервисах прослушивания музыки

До сегодняшнего дня музыкальный каталог певца и композитора был доступен для онлайн-прослушивания исключительно на сервисе Tidal, одним из владельцев которого является американский рэпер Джей-Зи

Все альбомы и записи американского певца и композитора Принса, скоропостижно скончавшегося в прошлом году, с 12 февраля станут доступны на крупнейших цифровых сервисах онлайн-прослушивания музыки. Об этом говорится в распространенном заявлении звукозаписывающей компании Warner Bros. Records, передает ТАСС.

"Принс записал свои наиболее значимые и популярные работы, сотрудничая с Warner Bros., и мы глубоко осознаем, что на нас лежит ответственность за сохранность и заботу о его невероятном наследии", - заявил генеральный директор компании Кэмерон Стрэнг. "Warner Bros. рада своей возможности донести до миллионов поклонников Принса по всему миру его музыку с помощью стриминговых сервисов, как раз в главную музыкальную ночь года", - добавил он.

Стрэнг имел в виду церемонию вручения престижной музыкальной премии "Грэмми", которая пройдет вечером 12 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Как отметили в компании, композиции Принса появятся на сервисах как раз к моменту начала этого мероприятия.

Ранее музыкальный каталог Принса был доступен для онлайн-прослушивания исключительно на сервисе Tidal, одним из владельцев которого является известный американский рэпер Джей-Зи. Именно с этой онлайн-платформой музыкант до своей смерти заключил контракт на размещение собственных песен. После кончины Принса, который не оставил завещания, его наследники подали в суд на компанию Джей-Зи, требуя приостановить действие эксклюзивных прав Tidal на песни музыканта. В итоге сервису пришлось уступить.

Принс (настоящее имя - Принс Роджерс Нельсон) был найден мертвым в своем имении Paisley Park в штате Миннесота 21 апреля прошлого года. Как следует из отчета патологоанатомов, причиной смерти стала передозировка анальгетика фентанила, который 57-летний певец самостоятельно себе ввел. Эксперты пришли к выводу, что кончина стала результатом несчастного случая.

Принс снискал всемирную известность после выхода его альбома под названием "1999" в 1982 году. Когда певец находился на пике славы, считалось, что по популярности в США он уступает только Майклу Джексону (1958-2009). Принс был лауреатом многих престижных премий, в том числе "Оскар", "Грэмми" и "Золотой глобус". Общее число копий его альбомов, проданных по всему миру, превысило 100 млн экземпляров.

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