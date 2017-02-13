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Снежный понедельник ожидает казахстанцев

13 февраля 2017, 06:00

Лишь на западе и севере республики погода без осадков.


На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Лишь на западе и севере республики погода без осадков.

В Алматинской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами – туман, гололед.

В Алматы днем -2°, преимущественно облачно.

В Астане днем -22°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Популярная механика

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